Angola: Huíla - L'Unita pour la participation active des Angolais aux élections

Près de 30.000 personnes, parmi lesquelles des militants, sympathisants et amis du MPLA, parti au pouvoir en… Plus »

Samakuva a été reçu par le vice-gouverneur pour le secteur politique et social, Mme Maria João Chipalavela, et a rencontré des vendeurs du marché informel de Mutundo. Le samedi dirige un acte politique de masses à Lubango.

Selon lui, les élections sont libres et transparentes que si elles se réalisent dans un climat de paix et d'harmonie.

Lubango — Le leader de l'Unita et candidat à la Présidence de République, Isaías Samakuva, a appelé vendredi, à Lubango, province de Huila, les Angolais à participer activement aux élections du 23 août, souhaitant qu?elles soient ordonnées, justes et pacifiques.

