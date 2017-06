Ile Maurice: Beach Authority - Subhas Seeruttun condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général

Il avait été reconnu coupable de public official using his position for gratification. Subhas Seeruttun, ex-directeur général de la Beach Authority (BA), a été condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général en cour intermédiaire, ce vendredi 16 juin.

Il effectuera ses tâches à l'hospice de St-Jean. Interrogé par l'express, Subhas Seeruttun dit garder l'option de faire appel. Il a expliqué qu'une décision sera prise après qu'il aura consulté son avocat.

L'ex-directeur de la BA avait plaidé non coupable au début du procès. Il avait avancé avoir accordé le transfert du permis d'opération d'un marchand «sur une base humanitaire». Or, ses explications n'ont pas convaincu le magistrat. Subhas Seeruttun est défendu par Me Arassen Kallee. Il a démissionné de la BA en 2014 après y avoir travaillé pendant neuf ans.