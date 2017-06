Guinée: Labé - Un réseau d'arnaqueurs démantelé

Depuis cette descente musclée, les habitants du secteur ont décidé de s'abstenir de tout commentaire et de faire motus et bouche cousue.

Ce matin à notre arrivée à la brigade de recherche c'est un autre officier qui nous a reçu en mettant l'accent sur plus de 500 puces téléphoniques qui servaient à hameçonner les victimes ainsi qu'une montagne de cartes de recharges usagées sans pour autant mentionner nulle part qu'une forte somme d'argent a été saisie sur les lieux de l'arrestation et que tous les citoyens trouvés sur les lieux ont confirmé.

