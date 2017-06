Congo-Brazzaville: ISC/Matadi - Les étudiants sensibilisés aux pratiques de corruption

Pour sa part, le secrétaire exécutif de la Licoco, Ernest Mpararo, n'a pas mâché ses mots, tenant un discours franc contre la corruption dans le milieu universitaire. Séance tenante, il a démontré clairement que la pratique des frais connexes qui prennent en compte la vente des imprimés aux étudiants (TP et Interrogations) est un cas de corruption susceptible d'effriter la qualité de l'enseignement. Aussi a-t-il demandé au comité de gestion de l'ISC/Matadi de supprimer ces frais qui tendent à influencer, en amont, les résultats des étudiants. Le responsable de la Licoco a saisi cette opportunité pour présenter le bureau du Centre d'assistance juridique et de l'action citoyenne (Cajac) de Matadi, mis à la disposition des citoyens du Kongo Central pour les pousser à dénoncer les cas de corruption.

La mobilisation a été tous azimuts autour de cette rencontre axée contre la corruption. C'était une première du genre pour cet établissement universitaire qui a exprimé le besoin imminent de s'engager dans ce combat, à coté de la Licoco, pour conscientiser les étudiants du Kongo Central de ne plus recourir à des moyens illicites pour obtenir de bonnes notes; il a aussi été question de leur inculquer de bonnes pratiques de l'éthique et de la morale.

Impliquer les étudiants à refuser et à dénoncer la corruption dans le milieu universitaire a constitué l'essentiel des échanges de la « Tribune d'expression populaire », organisée par la Ligue congolaise de lutte contre la corruption (Licoco), le 10 juin, dans la salle de conférence de l'Institut supérieur de commerce (ISC) de Matadi au Kongo Central. Comme il fallait s'y attendre, les étudiants ont tiré profit du passage de la Licoco dans leur Institut pour briser le silence et dénoncer certains cas de corruption qui pullulent au sein de leur alma mater.

La Ligue congolaise de lutte contre la corruption est allée au coeur du milieu estudiantin à Matadi pour sensibiliser à ce fléau qui grangène déjà, depuis des années, les universités. L'objectif est de stopper la corruption et pousser les étudiants à rénoncer et à dénoncer des cas de corruption dans les universités, l'ISC/Matadi pour le cas d'espèce.

