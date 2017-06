Congo-Brazzaville: Musique - Ray Lema et Manu Dibango attendus à l'INA

Les deux musiciens émérites vont échanger avec les étudiants et enseignants de la section musique, le 19 juin, à partir de 9 heures dans la salle Mikanza.

Inscrit dans l'agenda des activités spéciales de ce mois de juin à l'Institut national des arts (INA), la venue de Ray Lema et Manu Dibango devrait intéresser l'ensemble de la communauté de cette institution publique. Elle est considérée bien plus qu'une simple visite. Elle passe même bien pour un évènement, c'en est d'ailleurs sans nul doute véritablement un, à l'instar du précédent passage de Ray Lema qui avait en son temps fait salle comble. Un moment dont l'INA garde un merveilleux souvenir, avons-nous appris de plusieurs étudiants. Du reste, c'est avec un grand enthousiasme que le Pr Yoka a annoncé au Courrier de Kinshasa la tenue de cette rencontre dans les murs de l'INA.

En effet, ce rendez-vous dont nous a fait part le directeur général a été confirmé par le chef de section musique adjoint chargé de la recherche, Michel Ngongo. Ce dernier a livré en peu de mots l'essentiel du programme qui, a-t-il dit, portera sur un échange qu'il espère très instructif pour les deux parties, mais encore plus particulièrement les étudiants. « Il sera abordé des questions techniques et pratiques. Les deux artistes qui ont derrière une longue et fructueuse carrière auront assurément à nous apprendre à ce propos. Ils voudront bien échanger sur les différentes facettes de la carrière artistique de sorte à éclairer les jeunes qui se destinent à une belle carrière à venir », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, nous a encore confié Michel Ngongo, « Ray Lema a promis de s'accompagner de son groupe, au moins cinq musiciens ». Dans ce lot, nous a-t-il appris, il y aura un saxophoniste, un trompettiste et un drummer. Et d'ajouter que Manu Dibango sera de la partie sur invitation expresse de Ray Lema. Ce que l'enseignant considère pour une réelle aubaine, quitte à nous rappeler que le réputé saxophoniste a réalisé une partie de sa carrière ici au Congo, alors Zaïre, dans l'African Jazz au côté notamment des feus Tabu Ley Rochereau et Dr Nico.

Signalons que Ray Lema et Manu Dibango, ces deux grosses pointures qui font la fierté de la musique africaine contemporaine, se rendront à l'INA au lendemain de leur concert au JazzKif. C'est, du reste, leur participation à sa 11e édition qui justifie leur présence actuelle à Kinshasa. Particulièrement, c'est depuis la soirée de mercredi que Ray Lema est dans nos murs. Ensemble avec son aîné Manu, ils vont clôturer cette grand-messe du jazz tenu pour un rendez-vous incontournable. Il s'est tenu, pour la seconde fois consécutive, à la Halle de la Gombe, le week-end entier, soit du vendredi 16 au dimanche 18 juin.