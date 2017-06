Togo: La formation politique OBUTS invite le gouvernement sur le chemin du dialogue

Lome — La formation politique Organisation pour Bâtir dans l'Union un Togo Solidaire (OBUTS) a, dans un communiqué, invité les pouvoirs publics à ouvrir un dialogue constructif en vue de rassembler la diversité des approches et d'œuvrer ainsi au renforcement de la cohésion nationale.

Pour les dirigeants de ce parti, « l'objectif étant la recherche de compromis tendant à parvenir à l'adoption d'un accord consensuel ».

« Une telle approche permettra au Togo d'agir sur les grandes tendances de l'avenir de la Nation, et ce faisant, de convoquer la responsabilité de chaque citoyen, au travail de redressement national », souligne le communiqué.

S'agissant de l'accession récente du Président de la République du Togo, Monsieur Faure Gnassingbé, à la présidence tournante de la CEDEAO (Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest), la formation politique OBUTS s'en réjouit en ce qu'au plan de la visibilité diplomatique internationale du Togo, cette distinction constitue un réel motif de fierté pour tous les patriotes.

La formation politique OBUTS félicite le dynamisme de la diplomatie togolaise, qui a contribué à restituer à la place de Lomé sa traditionnelle vocation à constituer un Carrefour des Grandes Rencontres Internationales.

D'autre part, « la formation politique OBUTS exhorte le Président de la République à déployer ses meilleurs efforts afin que le Togo sur le plan du cheminement démocratique, soit exemplaire et devienne un modèle de référence. Il s'agit en l'espèce, d'une exigence de modernité politique qui majoritairement anime l'esprit communautaire ».

Poursuivant son raisonnement, OBUTS insiste sur le fait que « l'objectif principal de la CEDEAO qui tend à favoriser la coopération entre les pays membres et leur intégration économique en promouvant la constitution d'un marché intrarégional ainsi que la libre circulation des personnes et des biens, doit être soutenu, perpétué et amplifié ».

Abordant la vie politique nationale, la formation politique OBUTS se réjouit du rapprochement annoncé entre CAP 2015 et un Regroupement de Six partis politiques de l'opposition.

Convaincue que le bien-être des Togolais passe irrémédiablement par une plus grande prise en compte des besoins de toutes les couches sociales, OBUTS a constamment exprimé sa conviction de ce que « la désunion entre les partis politiques issus de l'opposition parlementaire et non parlementaire nourrit l'immobilisme et désoriente les populations ».

Aussi, « la formation politique OBUTS sera un acteur politique particulièrement attentif, relativement au contenu de la feuille de route et aux objectifs que s'assignera cette nouvelle alliance politique, pour ce qui regarde les grandes lignes politiques, les étapes politiques, l'orientation politique, la stratégie politique et le plan d'actions politiques qui seront mis en mouvement ».

Des propositions salutaires qui plaident pour l'épanouissement de tous

Au plan social et de la vie des populations, incontestablement, le quotidien d'une large majorité de Togolaises et de Togolais devient de plus en plus difficile ; nombreux sont ceux qui peinent à s'offrir trois repas équilibrés par jour ; nombreux sont les Togolaises et les Togolais qui n'ont aucun accès à des soins de santé élémentaire etc.

À ces égards, en termes de justice sociale, et d'éthique du personnel politique, la formation politique OBUTS propose que des dispositions législatives portant moralisation de la vie publique soient consensuellement adoptées par toutes les formations politiques siégeant à l'Assemblée nationale afin que toutes celles et tous ceux qui exercent une responsabilité publique, soient dorénavant tenus de rendre compte.

Enfin, s'agissant du comportement de quelques-uns de nos compatriotes, dépourvus de sagesse et de discernement, la formation politique OBUTS observe avec effroi, la persistance de cas de "justice" populaire en violation des lois et textes en vigueur au Togo.

Les dirigeants d'OBUTS invitent ardemment les pouvoirs publics « à faire face avec force et vigueur à ce fléau qui déshumanise l'être humain, et qui fait croire aux auteurs de ces crimes, que la société togolaise est clémente et compréhensive à leur égard ; qu'ainsi, tout est permis, y compris mettre fin à la vie d'un Homme sur le fondement de simples soupçons non étayés, et/ou de rumeurs »

Un plan ORSEC togolais proposé par le parti OBUTS

Pour gérer de manière durable les désagréments liés aux intempéries ou aux accidents imprévisibles de tous genres au Togo, la formation politique OBUTS souhaite la mise en place d'un dispositif ORSEC polyvalent qui permettrait de gérer les crises.

En France, ORSEC était initialement l'acronyme d'organisation des secours ; depuis 2006, il signifie organisation de la réponse de sécurité civile. Initialement prévu pour les catastrophes à moyens dépassés (CMD), le plan ORSEC a remplacé les plans d'urgence pour la gestion des accidents catastrophiques à effet limité (ACEL), depuis la parution de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.

Le dispositif ORSEC comprendrait :

Un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, recensés par l'ensemble des personnes publiques et privées ;

Un dispositif opérationnel répondant à cette analyse et qui organise dans la continuité la réaction des pouvoirs publics face à l'événement ;

Les modalités de préparation et d'entraînement de l'ensemble des personnes publiques et privées à leur mission de sécurité civile.