Angola: ART, luxe et science-fiction - Trois jeunes Japonaises gagnent leur place à la Fiac

Les lauréates, Kanako Kitabayashi, Aya Kawato et Sayaka Shimada, sont invitées cet automne à Paris où les trois oeuvres seront exposées à la Foire internationale d'art contemporain (Fiac). La présidente de la Fiac, Jennifer Flay, faisait partie des dix jurés aux côtés notamment de l'auteure japonaise Mariko Asabuki, de l'artiste de la lumière Akari-Lisa Ishii, de l'auteur français Jean-Claude Dunyach, de l'artiste et commissaire des affaires culturelles du Japon, Ryohei Miyata.

"Le Japon est un pays particulièrement fier et respectueux de ses traditions, notamment en matière d'artisanat mais aussi complètement tourné vers l'avenir avec une capacité d'imaginer le futur, en particulier dans la technologie, et cette combinaison nous a parue particulièrement pertinente", a déclaré à Tokyo Guillaume de Seynes, membre du jury et président du Comité Colbert, association réunissant 81 entreprises françaises du luxe, qui a financé la fabrication de ces pièces.

Cinquante étudiants de l'Université des arts de Tokyo étaient en compétition pour créer des installations, peintures, sculptures fondées sur une nouvelle parmi six écrites par des auteurs français qui se sont projetés en 2074 pour y imaginer la place de l'art, du luxe et des technologies. Il en résulte une exposition très diverse mêlant des techniques de l'artisanat traditionnel japonais, avec ses tissus, papiers raffinés, encres noires, marqueteries mais également peintures acryliques, matières plastiques ou appareils électroniques.

Tokyo — Trois jeunes artistes japonaises ont été primées vendredi à Tokyo par un jury franco-nippon issu des mondes de l'art contemporain et du luxe, et pourront exposer en octobre à une importante manifestation artistique de Paris leurs oeuvres inspirées de nouvelles de science-fiction.

