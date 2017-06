Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales 2017 - Les secrétaires généraux formés à la gestion des bureaus de vote

Une délégation de la Commission nationale électorale indépendante(CNEI), conduite par son président Henri Bouka, a animé vendredi 16 juillet une formation des secrétaires généraux des districts, arrondissements et communes des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, dans le cadre des préparatifs des élections législatives et locales du 16 juillet prochain.

En effet trois thèmes ont été développés et animés par divers orateurs, à savoir : «Tenue d'un bureau de vote à l'occasion des élections législatives et locales couplées » par Henri Bouka ; « Application de l'arrêté n°2810 du 21 juin 2002 fixant la procédure de calcul des résultats des élections locales et le mode d'attribution des sièges » par Guy Mebiama et Germain Loubota ; « procedure de calcul des résultats des législatives » par Marcel Banzouzi.

Edifiant la presse sur l'importance de cette formation, Esaïe Nsilulu Biangana, secrétaire général du district d'Hinda a exprimé sa satisfaction. « C'est une première pour le Congo d'organiser les élections législatives et locales couplées. Ainsi je voudrais d'abord saluer cette initiative de la CNEI pour l'organisation de ce séminaire qui vient à point nommé au moment où le peuple congolais se prépare à élire ses représentants à l'Assemblée nationale. Ceci est bien normal dans une démocratie en vue de mieux former les acteurs qui seront au cœur de l'activité électorale à venir », a-t-il dit.

Notons que les secrétaires généraux ainsi formés, formeront à leur tour les membres des commissions locales d'organisation des élections et présideront des bureaux de vote. Cette même activité se poursuivra dans le département du Niari.