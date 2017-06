Tunisie: L'Esperance de Tunis veut convaincre Naïm Sliti

Apparu à seize reprises cette saison en championnat sous les couleurs de Lille, Naïm Sliti est sur le départ. L'International tunisien va quitter le LOSC un an seulement après son arrivée dans le grand nord en provenance du Red Star. Il dispose d'un bon de sortie.

Alors qu'il aurait des touches en Espagne et en Turquie, l'Esperance Sportive de Tunis aimerait s'attacher ses services. Une expérience à l'étranger ne dérangerait pas d'ailleurs l'Aigle de Carthage, mais il faudra convaincre un club de débourser au moins deux millions d'euros. Et les Sang et Or de Tunis semble prêts à débourser cette somme. Car son profil figure en bonne position sur les tablettes des Sang et Or.

En effet, à en croire nos confrères de kawarji.com, les dirigeants de l'Espérance Sportive de Tunis s'activeraient durant les derniers jours pour tenter de convaincre Naïm Sliti de tenter une expérience en Ligue 1 tunisienne. Le président espérantiste Hamdi Meddeb serait prêt à de gros sacrifices financiers pour s'attacher les services de l'international tunisien.

Toujours selon la même source, les discussions entre le joueur et la formation Sang et Or auraient débuté depuis plusieurs jours. L'ancien joueur du Red Star avait annoncé qu'il quittera Lille cet été mais il n'a rien dévoilé sur sa prochaine destination.