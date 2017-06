Angola: Cuanza Norte - Des entrepreneurs devraient investir dans l'aquaculture

Ndalatando — La ministre des Pêches, Victória de Barros, a défié vendredi, à Ndalatando, la classe entrepreneuriale locale à investir dans l'aquaculture, mettant l'accent sur la production de cacusso et du poisson-chat, qui existent en abondance dans les rivières et lagunes de la province.

Intervenant à l'ouverture du premier Conseil consultatif du ministère des Pêches, qui aborde les activités développées durant le quinquennat 2012-2017, a indiqué que l'engagement dans ce segment d'affaires contribuerait également à la sécurité alimentaire du pays et de la région, notamment en augmentant l'offre des protéines animales de qualité, le revenu familial et des entreprises.

La création d'emplois pour les jeunes et femmes qui traitent et vendent les produits de la pêche, donnant corps au programme gouvernemental de lutte contre la faim et la pauvreté sont d'autres avantages que le pari sur ce domaine peut apporter.

À son tour, le gouverneur de Cuanza Norte, José Maria Ferraz dos Santos, a considéré l'événement comme un bon moment pour le secteur de tracer ses stratégies de développement pour les cinq prochaines années, 2017-2022, associées au programme de gouvernance du MPLA pour la même période.

Il a également salué le choix de Cuanza Norte pour abriter le Conseil consultatif élargi du ministère des Pêches, un secteur stratégique pour la diversification de l'économie en cours dans le pays.

Avec la clôture prévue pour ce vendredi, les participants à la rencontre tracent entre autres, des stratégies visant à colmater les faiblesses constatées lors de l'exécution de ses actions durant la période 2012-2017 et à trouver les moyens de développer le secteur dans un avenir proche, dans le but de développer l'activité de la pêche et la production du sel.

Le conseil est également fait le point du Plan national de développement (PND), du Programme d'investissements publics (PIP), du secteur et du Plan national d'aquaculture et de logistique et la commercialisation du poisson au cours de la période en question.