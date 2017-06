Congo-Brazzaville: Kananga - Clôture de l'atelier de formation sur les réseaux sociaux

La Fadka entend aussi mener une campagne pour la paix dans l'espace Kasaien à travers les réseaux sociaux, drainer toutes les organisations paysannes, les Églises, les organisations à assises communautaires, les universités, etc. à mener une sensibilisation à grande échelle pour le retour d'une paix durable dans l'espace kasaien. Car, soutient Jacqueline Tshibuabua, sans la paix, pas de développement, pas d'enrôlement, pas d'élection, pas de représentants kasaiens dans les instances de prise de décisions. La Fadka entend œuvrer avec le gouvernement et d'autres institutions du pays pour faire régner la paix. D'où l'appel lancé notamment au gouvernement afin d'appuyer davantage sur l'accélérateur pour le retour effectif de la paix dans l'espace kasaien.

Après avoir brossé la situation sociopolitique précaire de la région du Grand Kasaï, laquelle situation est marquée par des violations flagrantes des droits humains dont la femme et l'enfant sont les principales victimes, la présidente de la Fadka, Jacqueline Tshibuabua, a souligné que sa plate-forme s'est engagée dans le processus de retour d'une paix durable et efficace dans l'espace Grand Kasaï. Pour ce faire, des actions de grande envergure sont envisagées, notamment l'intensification de la sensibilisation dans les différentes structures de la Fadka en faveur de la paix, l'implication de tous les médias dans la communication pour la paix au Kasaï, l'organisation des journées portes ouvertes .

Dans le cadre du projet womens's voices for peaceful and democratic dailogue de l'Internews ( la participation de la femme dans le débat démocratique), projet mené en partenariat avec l'Union congolaise des femmes des médias (Ucofem), les femmes de la société civile de Kananga et de Tshikapa réunies au sein de la plate-forme Femme en action pour le développement du Grand Kasaï (Fadka)se sont engagées à militer pour le retour d'une paix durable dans cet espace où l'insécurité, les violences sexuelles, les tueries, les destructions méchantes des infrastructures se vivent au quotidien.

