Maroc: Fayçal Fajr - Le Marocain vers de nouveaux Horizons ?

En effet, selon certaines indiscrétions, l'international marocain (16 sélections) aurait reçu deux propositions. La première émane de Villaréal. Supervisé plusieurs fois par le club de la province de Castellón de la Plana, il franchirait un palier en rejoignant le 5ème du dernier championnat d'Espagne et pourrait découvrir pour la première fois une compétition européenne, en l'occurrence, la Ligue Europa. Puis, il y a l'offre de Las Palmas. S'il est loin des ambitions européennes du sous-marin jaune, le club de l'île de Grande Canaries, 14ème du dernier exercice, est connu pour sa qualité de vie et sa proximité du Maroc, destination prisée par Fayçal Fajr.

Dans une sortie médiatique, Fayçal Fajr a ouvertement avoué son intention de quitter les rangs du Deportivo La Corogne. Le milieu de terrain des Lions de l'Atlas s'apprêterait ainsi à quitter le club galicien. Il semblerait que les dirigeants du club espagnol et l'international Marocain seraient en passe de trouver un commun accord. Alors que le jeune joueur a encore un an de contrat avec l'équipe, ce dernier aimerait bien changer un peu d'air et s'épanouir dans de nouveaux horizons. Et pleins de clubs seraient prêts à l'accueillir.

