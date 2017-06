Burkina Faso: EMTO - La 10ème promotion des stagiaires en armement petit calibre est opérationnelle

Ces stagiaires sont appelés à mettre en pratique leur formation. Ils ont par ailleurs reçu des conseils avisés du colonel major Moise Minoungou qui leur demande de prendre conscience. «Votre responsabilité est grande. Je vous demande de prendre conscience et quand vous allez retourner dans vos unités, mettez tout ce qu'on vous a appris en application pour que vos armes puissent être en application. Si vous avez une moyenne élevée, c'est parce que vous vous êtes intéressés et nous pensons que cet intérêt va continuer dans vos unités parce que vous sauverez des vies. Dans nos unités, les soldats sont réticents à nettoyer leurs armes. Vous étant du domaine, c'est à vous de conseiller aux utilisateurs, comment faire pour que son arme reste opérationnel» a-t-il dit aux stagiaires.

Débutée le 13 mars dernier, cette formation de 14 semaines a porté essentiellement sur l'armement. Selon le directeur des Etudes, le Lieutenant-colonel Fabrice Hetch, la formation a porté sur la maintenance de l'armement, la réparation des armes, son entretien et son utilisation. Pour lui, au vu des résultats du stage, c'est une promotion de haut niveau. Les 19 stagiaires qui ont suivi la formation sont, aux dires du directeur des Etudes, désormais aptes à occuper des fonctions d'adjoints en chefs d'atelier et à réparer toutes les armes qui sont en service dans les différents pays de la sous-région.

