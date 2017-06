Burkina Faso: Jestic 2017 - Communication, gouvernance et relance économique au menu

"Communication, gouvernance et relance économique au Burkina Faso". C'est sur ce thème que les participants à cette 3è édition des Journées d'Etudes en Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (Jestic) réfléchiront. Le comité d'orientation stratégique des JESTIC a retenu ce après analyse de la situation nationale.

Aujourd'hui, en effet, le Burkina Faso fait face à de nombreux défis en matière d'imputabilité politique, de visibilité et lisibilité de l'action gouvernementale. Dans un contexte d'attaques terroristes, les questions de sécurité, de respect de l'autorité de l'Etat, de relance économique se posent également avec acuité. La communication est appelée à jouer un rôle clé à ces différents niveaux. Elle contribue fortement à crédibiliser et à légitimer la gouvernance, à attirer les investisseurs, à mobiliser et canaliser les énergies vers un but ultime : le développement du Burkina Faso.

Après l'insurrection populaire d'octobre 2014, la transition et toutes ses péripéties, le Burkina Faso est entré dans une nouvelle ère avec l'élection présidentielle du 29 novembre 2015. Quelle analyse critique peut-on faire de la gouvernance actuelle du Burkina Faso ? Quels défis le pays doit-il relever pour réussir sa relance économique ? Comment la communication peut-elle contribuer efficacement à l'amélioration de la gouvernance et à la relance économique du Burkina Faso ?

Ce sont là autant de problématiques que les Jestic se proposent de décrypter dans une perspective de renforcement de la bonne gouvernance au Burkina Faso.

Les Jestic sont articulées autour d'un panel, de communications et d'une « tribune démocratique » sous forme de débats ouverts. Le panel portera sur le thème : « PNDES et relance économique au Burkina Faso : Atouts, limites et perspectives ». Les communications se focaliseront sur plusieurs préoccupations : « Organisation et gestion de la communication gouvernementale au Burkina Faso », « Autopsie de la gouvernance et des pratiques politiques post-insurrection et transition au Burkina Faso », « Communication, webactivisme et gouvernance au Burkina Faso : entre ombres et lumières », « Jeunesse, innovation et création de starts'up». La « tribune démocratique » permettra quant à elle, d'identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre selon deux axes. L'axe 1 sur l'amélioration de la communication et de la gouvernance au Burkina Faso, l'axe 2 sur la relance économique et l'entreprenariat des jeunes.

L'innovation majeure des Jestic 2017 est l'institutionnalisation de bourses d'excellence en partenariat avec l'institut supérieur de Management d'Innovation et de Communication (Ismic). Ces bourses visent à promouvoir l'émulation et l'innovation au sein de la jeunesse burkinabè. Elles récompenseront les 03 meilleurs projets dans les domaines de la communication et du management des médias. Les candidats, étudiants régulièrement inscrits dans les universités et écoles supérieures du Burkina Faso, doivent soumettre leurs projets entre le 1er août et le 1er octobre. Le jury statuera et les résultats seront proclamés aux Jestic en même temps que la remise de bourses. Ces bourses consistent en des bons pour une formation diplômante ou certifiante à l'Ismic.

A l'issue des Jestic, un ouvrage scientifique sur la thématique « communication, gouvernance et relance économique » sera publié.

En rappel, les Jestic sont organisées par le Groupe d'études en sciences et techniques de l'information et de la communication (Gerstic). Ces journées visent à démontrer l'utilité de l'information et de la communication dans la résolution des problèmes de développement, promouvoir l'innovation dans les domaines de l'information et de la communication, valoriser l'expertise nationale en matière de sciences et techniques de l'information et de la communication.

Le département communication

et relations publiques