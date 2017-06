Sénégal: 16ème de finale Coupe du Sénégal - La Ligue pro, en force avec 10 qualifiés sur seize

La suite et fin des seizièmes de finale de la Coupe du Sénégal sénior n'a pas réservé beaucoup de surprises hier. Dans nombre d'affiches, les présumés favoris ont franchi le cap de cette deuxième étape des éliminatoires de la Coupe du Sénégal séniors.

Et c'est particulièrement les cas de Mbour PC, As Pikine, Ndiambour, Teungueth Fc opposés à des adversaires de division inférieure. La seule surprise notable, c'est l'élimination de la Sonacos, surprise par le Port. En bonne position dans la Ligue 2 pour l'accession dans l'élite, les Huiliers n'ont plus que le front du championnat.

Actuel dauphin de Dakar Sacré-Cœur, les Diourbellois vont désormais bien se concentrer sur la montée. Pour rappel, plusieurs favoris sont éjectés de la course à la succession de NGB Niary Tally, déjà écartée dès les 32e de finale.

Le Diaraf, le Casa Sports, Gfc et, à un degré moindre, l'Us Gorée sont éliminés depuis avant-hier. En résumé, la Ligue 1 se taille la part du Lion avec 6 équipes qualifiées, la Ligue 2 et la Nationale 1 (D2) suivent avec, chacune, 4 admis en 8e de finale. Et pour compléter le tableau des 8es de finale, la Nationale 2 (D3) et la Division régionale ont chacune un représentant.

Les résultats

Us Gorée (L1) - Etoile Lusitana (N1) : 1-2, As Douanes (L1) - Diaraf (L1) : 1-0, Stade de Thiaroye (N2) - Stade de Mbour (L1) : 1-4, Guédiawaye Fc (L1) - Diambars (L1) : 1 - 1 (3 - 5 tab), Aj Saly (DR) - Cneps de Thiès (N1) : 2-0, Noyau Sc (DR) - Cossaan Khombole (N2) : 1-1 (11-12 tab), Diamono Fk (L2) - Bargueth (L2) : 2-0, As Saloum (N1) - Casa Sports (L1) : 3-2, Port (L2) - Sonacos (L2) : 2-1, As Pikine ( L2) - Kaffrine (N2) : 4-0, Université SL (N1) - Etics (L2) : 1-1 (2-4 tab), Ndiambour (L1) - Duc (L2) :1 - 0, Teungueth Fc (L1) - Renaissance (L2) : 2-0, As Cambérène (N1) - Rs Yoff (N1) : 2-1 , Us Rail (N1) - Asc Dahra (N1) : 1-0 , Mbour Pc (L1) - Darou Salam (N1) : 4 - 0 (ap).