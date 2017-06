Sénégal: Le district sanitaire de Mbacké réclame un bloc de Soins obstétricaux d'urgence

Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Mariama Sarr a indiqué, vendredi à Mpal… Plus »

« Nous aurons aussi besoin d'un personnel supplémentaire après les travaux de réhabilitation. Nous n'avons, par exemple, pas de pédiatre pour prendre en charge les complications des nouveau-nés », explique le Dr Adama Haidara qui espère également bénéficier du programme d'accouchement humanisé suite aux travaux d'extension du centre de santé. « A cause de l'étroitesse de nos locaux, il n'était pas possible de faire l'accouchement humanisé. On voudrait maintenant entrer dans le programme », sollicite-t-elle.

Durant cette période, nous pouvons avoir 20 à 25 accouchements par jour. Ainsi, il peut arriver que des parturientes soient référées dans les hôpitaux de Touba (Ndamatou ou Matlaboul Fawzeini) et à Diourbel. « D'où l'urgence d'avoir un bloc Sou », plaide le médecin-chef du district sanitaire de Mbacké. D'ailleurs le Centre de santé dudit district est en train d'être réhabilité dans le cadre du Projet d'appui à l'offre et à la demande en santé (Paodes). La fin des travaux est annoncée pour le mois d'août prochain.

