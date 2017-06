Sénégal: Le sort de nos artistes - Esquisses de solutions

opinion

Cet article fut publié en 2006. On n'avait encore ni pétrole, ni or. A mon avis, il est temps, en bon patriote, qu'on dépasse les constats, pointer le doigt accusateur et proposer des solutions. C'est ce que j'ai tenté de faire ici.

Oui, chers artistes, nous vous devons beaucoup.

Lors de mes vacances au Sénégal, il y a deux ans, j'allais, tous les soirs, dans des clubs faire des interviews avec des musiciens sénégalais afin de les présenter et de faire leur promotion dans mon émission hebdomadaire sur la musique africaine à la radio Fm Wncu de Caroline du Nord. A « Chez Iba », un club situé à la Sicap, le dernier musicien à interviewer après un bref entretien avec mon ami Nicholas Menheim était le légendaire Labah Socé. Ce dernier avait gracieusement accepté de me parler. A la fin de l'interview, il me demanda de lui donner 1000 FCfa. Je répondis qu'il ne méritait pas de tendre la main pour un billet de 1000 FCfa. Je lui racontais que le bal d'arrosage de mon admission à l'Entrée en sixième fut ouvert avec le fameux tube de l'époque, « Seyni ». Puis, je plongeais ma main dans ma poche afin de lui offrir tout ce qu'il y restait comme sous.

La maladie récente de M. Labah Socé m'a poussé davantage à réfléchir sur le cas des musiciens et artistes sénégalais en général. Combien de gens talentueux de la trempe de feu Kalidou Sy ou Labah Socé peut-on se permettre de perdre ? J'ai toujours lu avec beaucoup d'intérêt les propositions de Aziz Dieng et de Birame Ndeck Ndiaye. J'ai décidé de venir ajouter ma pierre à cet édifice, espérant que tous les artistes sénégalais pourront un jour se faire traiter gratuitement.

Proposition

Il est fondamental qu'on ait une structure que j'appellerai « Consortium de l'art », composée d'artistes qui ont des compétences avérées. Toutes les disciplines du monde des arts devraient y être représentées. Ces représentants ne devraient être des « griots » de partis politiques, mais des artistes talentueux et professionnels. Après avoir mis en place le Consortium de l'art, on leur donnera mandat de faire un recensement des artistes confirmés. Ensuite, ils définiront des critères de sélection des jeunes artistes sur la base de trois œuvres que ces derniers présenteront. Une fois un artiste choisi, son nom est ajouté sur la liste des artistes confirmés. Des cartes spéciales leur seront délivrées. Celles-ci leur permettront de se faire traiter en cas de maladie.

La quote-part de l'artiste

Il est clair que la plus grande majorité des artistes confirmés n'ont pas besoin de ce projet pour bénéficier d'une couverture médicale. J'ose seulement espérer que quand ils comprendront l'esprit de celui-ci et que la structure est indépendante de toute influence politique, ils accepteront de contribuer pour sa réussite. Ainsi, il serait demandé aux artistes confirmés de donner, pour les plasticiens, une ou deux œuvres, ou une semaine d'ateliers/conférences à l'étranger. Pour les musiciens, deux concerts, pour les cinéastes, des projections gratuites, suivies de débats. Alors que les jeunes artistes laisseront le choix au Consortium de choisir une parmi leurs trois œuvres présentées.

Jusque-là, on est clair sur une chose : l'artiste a donné quelque chose et pourra bénéficier en contrepartie d'une couverture médicale.

Financement

Chaque année, le Consortium fera le recensement des œuvres collectées. Un programme sera mis au point par la structure, des gens identifiés parmi les Sénégalais de la diaspora qui ont une expérience dans ce domaine. Ils organiseront, chaque année (en septembre par exemple), ce que l'on pourrait appeler « Semaine sénégalaise » dans différents pays (Usa, France, Italie, Espagne...). Cette présentation durera une semaine pendant laquelle les cinéastes montreront leurs films, suivis de débats dans les universités et « Community centers », les plasticiens exposeront leurs œuvres...

On clôturera la semaine par un festival dans un grand stade où un grand orchestre jouera ; les œuvres seront vendues. Des plats sénégalais pourraient être proposés au public. Un petit calcul : si on choisit seulement cinq endroits aux Usa, avec un billet d'un minimum de $20, on atteindra le chiffre de 50.000 entrées, pour un chiffre d'affaires de 500.000.000 de FCfa ($1 US= 500 FCfa). J'ai déjà organisé, avec le North Carolina museum of art en Caroline du Nord, « Africa Fête 99 ».

Permettez-moi, ici, de rendre hommage à feu Mamadou Konté. Baaba Maal, Toumani Diabate, Taj Mahal, et Oliver Mtukudzi ont fait cette tournée qui s'était déroulée à travers 20 villes des Usa et du Canada. Notre concert a réalisé les meilleures recettes. Les autres sources de revenus ne sont pas prises en compte. Si on organise de tels événements dans plusieurs pays, sur plusieurs sites, on pourra réunir une somme considérable.

Que faire de telles recettes générées ? Soixante-cinq pour cent seront destinés à la couverture médicale des artistes et le reste au Consortium pour son rôle de formation et d'éducation. L'argent pourrait être placé avant sa redistribution. Ne disposant pas de ressources naturelles, nous sommes dotés d'un immense potentiel culturel, pourquoi ne pas le valoriser.

Le rôle de l'Etat

La réussite de ce projet dépend principalement du chef de l'Etat. Il aura la mission de convaincre, d'une part, les artistes confirmés de jouer leur rôle et, d'autre part, de mettre l'avion présidentiel à la disposition de la structure pour le transport des œuvres et des artistes.

S'il est mis en application, ce projet pourra résoudre le problème des artistes, des structures médicales, permettre à l'Etat de gagner en visibilité et en prestige étranger et, par conséquent, intensifiera le tourisme dans notre pays.

Comme l'a une fois dit le professeur Djibril Tamsir Niane, « il faut que nous soyons quelque part le centre du monde... A ce moment-là, New York peut être attrayant, mais je sais que je peux amener New York ici ». Voici, en quelques lignes, une solution à un problème qui me tient à cœur.

