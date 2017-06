Ile Maurice: Flacq - Un terrain identifié pour le siège du conseil de district

Le ministre des Terres et du logement, Showkutally Soodhun, l'avait promis lors d'une remise de clés aux bénéficiaires de maisons de la National Housing Development Company (NHDC) en mai 2016 : le conseil de district de Flacq aura ses headquarters.

Un an après, un terrain a été identifié pour la construction de ce siège. L'endroit sera plus accessible. Le nouveau bâtiment se situera à côté de la casernes des pompiers, en face du Super U Flacq cœur de ville.

Les employés du conseil intègreront le nouveau bâtiment où s'effectueront les démarches administratives. Celles-ci se font à Plaine-de-Gersigny en ce moment.

Le ministre des Collectivités, Mahen Jhugroo, est venu voir sur place, la semaine dernière, les conditions dans lesquelles travaillent les employés du conseil de district. En effet, il a pu se rendre compte du manque d'espace pour le personnel et aussi que ceux qui s'y rendent ont des difficultés à trouver un parking.

«Pour pouvoir gérer le conseil de district, il faut avoir les équipements nécessaires. Il faut plus d'espace et un bâtiment propre où les employés pourront administrer normalement. Lors de ma visite, j'ai constaté que même si les présidents des deux conseils ont bien aménagé l'espace à leur disposition, ils travaillent néanmoins dans des situations difficiles», explique le ministre.

Ce dernier mentionne aussi une forte possibilité de recrutement au niveau des conseils. «J'ai approché le ministre des Finances pour un budget afin d'améliorer la situation au niveau des conseils. Ceux-ci ont besoin davantage de véhicules et de personnel pour bien faire leur travail. Surtout par rapport aux livraisons et au ramassage d'ordures. On envisage d'utiliser une main-d'oeuvre interne au lieu d'allouer des contrats. Mais tout dépend des autorités locales. Pour le recrutement du personnel, il leur revient de présenter leurs requêtes auprès du service des Administrations régionales qui trouvera une formule si le besoin est.»

Interrogé, le président du conseil de district, Teeruthraj Hurdoyal, a confirmé qu'un emplacement a été identifié mais qu'il n'y a pas eu de suite. «Pour l'instant le terrain a été identifié. On a entendu dire que le gouvernement allouerait un budget pour les collectivités locales. Les trois districts qui n'ont pas de siège en auront un finalement. On attend le Budget et puis on verra », a dit le président Hurdoyal.