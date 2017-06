Gambie: De quelles «menaces» parle le chef de la diplomatie sénégalaise?

En Gambie, le Daily Observer, l'un des plus anciens quotidiens à la ligne éditoriale très pro-Yahya… Plus »

Et c'est ce pouvoir de nuisance qui serait à l'origine de la manifestation de Kanilai, soldée par la mort d'un habitant au début du mois. Une interprétation qui permet à la Micega, composée entre autres de forces sénégalaises, de justifier sa présence et la prolongation de son mandat d'un an.

A l'occasion du passage à Dakar jeudi 15 juin du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, son homologue sénégalais, Mankeur Ndiaye, a évoqué des menaces qui pèseraient sur la Gambie et son nouveau gouvernement. Une déclaration énigmatique réalisée en conférence de presse, que le ministre n'a pas souhaité éclaircir. Et qui plonge Banjul dans la perplexité.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.