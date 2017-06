Ile Maurice: Relogement des squatters de Pointe-aux-Sables - Soodhun descend sur le terrain

Une rencontre s'est tenue entre le ministre du Logement et des terres et les officiers du ministère et de la National Housing Development Company (NHDC), vendredi 16 juin. Cela, pour dégager un consensus sur un programme de travaux à être entrepris suite au relogement des squatters à Pointe-aux-Sables. Showkutally Soodhun a annoncé qu'il fera une visite des lieux incessamment.

Etaient présents à la réunion, le ministre de l'Intégration sociale Alain Wong et quelques familles résidant à Pointe-aux-Sables. Ces derniers ont répondu positivement à l'invitation et ont activement contribué aux discussions. Une réunion plus élargie aura lieu la semaine prochaine en vue de finaliser le programme des travaux.