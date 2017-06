Afrique de l'Est: Après le retrait du Qatar, nouvelles tensions entre Djibouti et l'Erythrée

Le Qatar a retiré les troupes qu'il stationnait à la frontière entre l'Erythrée et Djibouti.… Plus »

Mais le contexte est aujourd'hui bien différent. Car l'an dernier, les gouvernements djiboutien et éthiopien ont signé un accord de défense. L'Ethiopie, ennemi héréditaire de l'Erythrée, pourrait donc réagir en cas d'attaque contre Djibouti, et provoquer un nouvel embrasement de la région.

En effet, l'escalade n'est pas à exclure. Des affrontements armés entre les deux pays ont déjà eu lieu en 2008. Il s'étaient soldés par quelques victimes et des prisonniers de part et d'autre. C'est à ce moment que le Qatar avait joué les médiateurs.

Face à l'opportunisme de son voisin, Djibouti a formellement protesté auprès des Nations unies. Le chef de la diplomatie du pays a écrit au Conseil de sécurité pour dénoncer « une atteinte directe » à sa souveraineté territoriale et « un danger majeur pour la paix et la sécurité de la région ».

La tension monte entre Djibouti et l'Erythrée. Mercredi, le Qatar a annoncé qu'il avait retiré ses troupes de la région du Ras Doumeira, un secteur revendiqué par les deux pays. Or, Djibouti accuse les soldats érythréens d'avoir profité du retrait qatarien pour se déployer dans la zone. Suite à sa saisine, le Conseil de sécurité de l'ONU examinera officiellement la question lundi prochain.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.