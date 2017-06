Ile Maurice: Parlement - Roshi Bhadain démissionnera la semaine prochaine

Il faudra encore patienter. Alors qu'ils étaient nombreux à s'attendre à ce que Roshi Bhadain annonce sa démission à l'issue de son discours au Parlement, vendredi 16 juin, il a indiqué qu'il le fera... la semaine prochaine. Cela, suite à une rencontre avec son colistier et leader de l'opposition Xavier-Luc Duval qui, dit-il, lui a promis de venir de l'avant avec une Private Notice Question (PNQ) sur le Metro Express.

Le leader du Reform Party a, toutefois, indiqué qu'il ne sera pas convaincu sur le projet métro express même après la PNQ et soumettra sa lettre de démission après le Committee of Supply. «People of Quatre-Bornes are against the Metro Express project, and it is time for the government to go.»

C'est dans une interview accordée à l'hebdomadaire Weekly, le mois dernier, que l'ancien ministre de la Bonne gouvernance et des services financiers avait annoncé qu'il compte démissionner. «Si le gouvernement va de l'avant avec le projet du Metro Express dans sa forme actuelle, je n'hésiterai pas à démissionner comme député de la circonscription no 18, Belle-Rose-Quatre-Bornes. Une élection dans cette circonscription, dit-il, pourrait avoir le sens d'un référendum pour le gouvernement», avait déclaré Roshi Bhadain.