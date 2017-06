Maroc: Clôture en beauté de Ramadaniat Sidi Belyout

Le rideau est tombé mercredi dernier sur la manifestation artistique et culturelle "Ramadaniat Sidi Belyout", avec un grand spectacle de la musique classique marocaine et arabe pour le bonheur du public de la place des Nations unies à Casablanca. La soirée de clôture de ce festival, organisé annuellement par l'Arrondissement de Sidi Belyout, a été animée par le maître incontesté du chant andalou Al Haj Mohamed Bajeddoub, qui a gratifié le public des florilèges des plus beaux chants du Madih et de Mouachahat.

La troupe marocaine de la musique arabe conduite par le maestro Salah Morsli Chekaoui a elle aussi brillé de mille feux lors de cette soirée, permettant au public de redécouvrir et apprécier les chefs-d'œuvre de la chanson classique marocaine et arabe.

La soirée de clôture a été aussi l'occasion de rendre hommage à certains acteurs locaux ayant contribué, au niveau de l'arrondissement, à l'amélioration des conditions de vie de la population à travers leurs initiatives créatives dans les domaines social, culturel et sportif. Tout au long de ce festival, les habitants de la métropole ont profité d'une série de spectacles et d'activités culturelles, sportives et sociales, dans divers espaces tels que le Complexe culturel de Sidi Belyout et le siège de l'Arrondissement. Figuraient aussi au menu, des soirées musicales et des représentations théâtrales, des conférences, une compétition de déclamation du Coran et un tournoi footballistique pour les jeunes, au grand bonheur des amateurs du ballon rond.

Outre les activités culturelles avec l'organisation d'une exposition de calligraphie coranique de l'artiste Samir El Hattab composée de 24 tableaux, les organisateurs ont programmé un débat avec des associations de la société civile au siège de l'Arrondissement, en plus d'une représentation théâtrale et une conférence sur la santé.