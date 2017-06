Congo-Kinshasa: Désigné Directeur de Cabinet de Bruno Tshibala/ Lomami - Les Députés Provinciaux félicitent Michel Nsomue Nsomue !

Au nom de la population de la Province de Lomami, en général et du territoire de Lubao, en particulier ;

Nous, Députés Provinciaux, élus de la Province de Lomami : Honorable Théophile Lunkamba Ntambue, Sylvain Eyambo Dia Kitela, Jean Prosper Ngiefu Mulangua, Jérôme Yengoie Okassongo, félicitons chaleureusement notre frère et digne fils de Lomami, avons cité, Michel Laurent Nsomue Nsomue a Kawaya, Economiste monétariste de notoriété nationale et internationale, pour sa nomination au poste de Directeur de Cabinet du Premier Ministre et Chef de Gouvernement,

Son Excellence Bruno Tshibala Nzenzhe à qui, nous exprimons tout notre soutien dans sa lourde tâche de conduire, à la demande du Président de la République et Chef de l'Etat, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, le pays vers des élections démocratiques et apaisées, de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, de sortir le peuple congolais du marasme socio-économique conjoncturel qui perturbe son vécu quotidien.

Et, tenons à le rassurer que notre frère, son Dircab est un atout majeur mérité dans l'accomplissement de cette mission sublime.

Fait à Kinshasa, le 16 juin 2017

Les Honorables Députés Provinciaux de la Province de Lomami

Théophile Lunkamba Ntambue

Sylvain Eyambo Dia Kitela

Jean Prosper Ngiefu Mulangua

Jérôme Yengoie Okassongo