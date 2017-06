Angola: Inauguration d'une nouvelle Centrale de Captage et Traitement d'Eau

Sumbe (Angola) — Une Centrale de Captage et d'Approvisionnement en Eau potable, récemment construite, et capable de fournir 1.700 mètres cubes d'eau /heure, a été inaugurée vendredi, dans la ville de Sumbe, par le ministre angolais de la Défense Nationale, João Lourenço.

Grâce à ce nouveau système d'approvisionnement en eau, 14.000 raccordements à domicile ont été effectués, et près de 8.000 compteurs et 200 fontaines installés à travers la ville et périphérie de Sumbe, chef-lieu de la province de Cuanza-Sul (littoral-centre).

Approvisionner en liquide précieux la population dans le besoin et améliorer la qualité de vie des habitants de la région sont les objectifs de l'installation de cet ouvrage qui a coûté environ 30 millions de dollars US financés par la Banque Africaine de Développement (BAD) et le gouvernement angolais.

La réalisation de ce projet, dont la construction a commencé en octobre 2013, révèle les efforts du gouvernement angolais visant à approvisionner en eau potable la population du pays, a déclaré à cette occasion João Lourenço, candidat du MPLA (Parti au pouvoir) à la présidence de la République pour les élections générales du 23 août 2017.