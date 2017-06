Congo-Kinshasa: Faitout Maouassa - Le Franco-Congolais débarque à Rennes

Assez en tout cas pour attirer les regards des recruteurs puisque Le Séville FC, Hambourg, l'OM et Lille s'étaient penchés sur son cas. A Rennes, le Franco-Congolais devrait occuper le couloir gauche du milieu de terrain à quatre de Christian Gourcuff. Maouassa est la troisième recrue officialisée par le SRFC après Traoré (latéral droit) et Bourigeaud (milieu).

Après un titre de champion d'Europe U19 il y a un an, le jeune arrière gauche ou milieu gauche français d'origine congolaise avait peu à peu glané du temps de jeu dans l'effectif de Pablo Correa. Aligné à 14 reprises en Ligue 1 la saison dernière, Faitout Maouassa a marqué trois buts et délivré trois passes décisives, devenant le meilleur joueur lorrain lors de la phase retour.

