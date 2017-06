Afrique du Nord: Le Swaziland réitère son soutien à la marocanité du Sahara

Nasser Bourita a précisé que ses entretiens avec son homologue swazilandais, dont le pays préside actuellement la Communauté de développement d'Afrique australe (CDAA), ont constitué également une opportunité d'examiner les moyens de consolider la coopération entre le Maroc et ce groupement régional, et ce en perspective du prochain sommet de l'Union africaine.

Il a souligné l'engagement du Maroc à accompagner la formation des cadres swazilandais au Maroc, à partager son expertise et à fournir l'assistance technique, particulièrement dans les secteurs de l'eau et des énergies renouvelables.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie swazilandaise s'est félicité du retour du Maroc au sein de l'Union africaine (UA), estimant que «le Maroc peut apporter beaucoup à l'Union africaine et au continent dans son ensemble» et qu'il est un partenaire clé pour la réussite des nombreuses initiatives initiées en Afrique.

Le ministre swazilandais s'est félicité de l'excellence des relations «fraternelles et historiques» entre les deux Royaumes, qui partagent les mêmes valeurs et le même attachement au continent.

«La position du Swaziland était et restera très claire sur la question du Sahara. Nous soutenons complètement le Maroc», a-t-il souligné dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangers et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

Le ministre swazilandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mgwagwa Gamedze, a réitéré, jeudi à Rabat, le soutien de son pays au Maroc sur la question du Sahara, se félicitant des relations «fraternelles et historiques» entre les deux pays.

