Sénégal: Etat civil - Une ONG appelle à une synergie des actions pour la déclataion des enfants

Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Mariama Sarr a indiqué, vendredi à Mpal… Plus »

"Nous appelons les autorités étatiques et les élus locaux tenir des audiences foraines dans les meilleurs délais, pour permettre aux écoliers qui n'ont pas l'extrait de naissance d'en trouver et poursuivre correctement leur scolarité, dans la quiétude", a poursuivi la coordonnatrice d'Enda Jeunesse-Action dans la région de Ziguinchor.

A cause de l'instabilité engendrée par les violences en Casamance, entre l'armée et la rébellion, de nombreux enfants n'ont pas été déclarés à l'état civil, une situation qui les prive de l'extrait de naissance, selon Mme Badji.

"Nous appelons les partenaires et les organisations de la société civile à parler d'une seule et même voix pour en finir avec ce phénomène", a-t-elle plaidé.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.