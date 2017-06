Afrique: CHAN 2018 - Le Kenya de plus en plus menacé

Une conférence de presse de la délégation et du ministre des Sports est prévue ce samedi. Un retrait de l'organisation pourrait être évoquée et entérinée lors de la prochaine réunion du Comité exécutif de la CAF en juillet lors du Symposium prévu à Casablanca au Maroc. Justement un pays qui pourrait d'ailleurs remplacer le Kenya.

Depuis le début de la semaine, une mission de la CAF (Confédération africaine de football) conduite par son vice-président Constant Omari Selemani séjourne au Kenya pour constater l'avancement des travaux. Le constat est implacable. « Il n'y a eu aucun progrès dans les travaux depuis le passage de la dernière délégation de la CAF en février. Le stade Kipchoge Keino d'Eldoret ne sera jamais prêt et a d'ailleurs été retiré des sites. Ceux de Machakos et Nyayo sont mal en point« , a révélé une source au site nairobinews.

