Sénégal: Macky Sall magnifie la cohésion religieuse et sociale au Sénégal

Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Mariama Sarr a indiqué, vendredi à Mpal… Plus »

Papa Malick Sy, représentant le Khalife général des Tidianes s'est, lui, appesanti sur "la modestie" et "l'humanisme" du défunt, avant d'appeler à "la cohésion sociale et à l'union des coeurs" pour un Sénégal de paix et de progrès.

Le présdient Sall qui était accueilli par Serigne Oumat Mbacké, le frère cadet du disparu était accompagné par le Premier ministre, Mohammad Boun Abdallah Dionne, la présidente du conseil économique social et environnemental (CESE), Aminata Tall, des ministres Abdoulaye Diouf Sarr, Diène Farba Sarr, Mor Ngom, Mammouth Saleh, du directeur général de Sénélec, Makhtar Cissé, etc.

"Ce qui nous unit est plus fort que nos divergences" a souligné Macky Sall qui est revenu sur les qualités humaines et les valeurs de paix du défunt Alioune Mbacké, fils de Serigne Cheikh Gaïndé Fatma.

