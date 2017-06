Burkina Faso: Une lettre pour Laye - Kassoum Kambou ou le roi Salomon

opinion

Cher Wambi,

C'est par un temps relativement clément que je t'écris cette lettre, Ouagadougou ayant reçu cette semaine deux pluies dont les effets adoucissants ont dissipé, tant soit peu, cette chaleur caniculaire dans laquelle baignait encore la capitale.

Toujours au cours de cette semaine écoulée, sache que l'ensemble du territoire a été arrosé, et c'est Ouahigouya qui a enregistré la plus grande quantité d'eau hebdomadaire comme l'atteste le présent relevé pluviométrique :

Dori : 46,9 mm, Ouahigouya : 118,6 mm ; Ouagadougou-Aéro : 17,4 mm ; Dédougou : 67,5 mm ; Fada N'Gourma : 83 mm ; Bobo-Dioulasso : 38,6 mm ; Boromo : 32,6 mm ; Pô : 15,6 mm ; Gaoua : 5,6 mm ; Bogandé : 87,1 mm.

Comme tu le sais, cher Wambi, depuis le 15 mai 2017, le procès des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a été suspendu et renvoyé sine die par la Haute Cour de justice. A l'origine de cette suspension, il y a les requêtes en inconstitutionnalité que les accusés ont formulées devant le Conseil constitutionnel dans le secret espoir de voir tomber à l'eau toute la procédure à leur encontre.

Dans la première requête, les anciens ministres ont dénoncé les articles 21 et 33 de la loi organique portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice. Ces articles visés empêchent tout recours respectivement contre les actes de la commission d'instruction et les arrêts de la Haute Cour de justice. En clair, les décisions de cette juridiction d'exception sont quasi-divines puisque n'étant susceptibles ni d'appel ni de pourvoi en cassation. C'est dire que l'accusé, une fois condamné, n'a plus d'alternative pour faire réexaminer sa cause devant une autre juridiction.

Avouons, cher cousin, que ces dispositions posent problème car, même les plus grands criminels poursuivis pour crimes contre l'humanité, comme récemment Hissène Habré, ont pu bénéficier du principe de double degré de juridiction.

Dans la deuxième requête, cher Wambi, les anciens ministres ont demandé au Conseil constitutionnel de constater la violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale telle que consacré à l'article 5 de la Constitution de notre pays. Cet article stipule que «Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable».

Luc Adolphe Tiao et ses ministres estiment que la Haute Cour de justice les traîne à la barre pour des faits commis en octobre 2014 alors que la loi sur laquelle on se fonde pour les poursuivre n'a été promulguée qu'en juin 2015.

Je me dois, cher cousin, de te préciser que ce même 15 mai, un avocat s'est invité au prétoire. Il s'agit de Me Guy Hervé Kam. Au nom des victimes de l'insurrection populaire, il a annoncé avoir également saisi le Conseil constitutionnel pour faire noter l'inconstitutionnalité de l'absence de la partie civile (les victimes) dans ce procès. Les victimes et leur avocat s'appuient sur les dispositions du code pénal qui précisent que «toute victime d'une infraction pénale a le droit d'être partie au procès qui siège pour juger le ou les auteurs de cette infraction».

Depuis la mi-mai donc, les juges parlementaires se tournaient les pouces dans l'attente des décisions du Conseil constitutionnel qui disposait d'un délai légal de 30 jours pour se prononcer.

Depuis, tout le monde avait les yeux rivés sur «la cheminée» du Conseil constitutionnel pour voir la couleur de la fumée qui en sortirait. Cette fumée a jailli de la cheminée en début de semaine, le lundi 12 juin 2017 même si c'est précisément le vendredi 09 juin que les Sages ont tranché.

Le moins que l'on puisse dire, cher Wambi, c'est que les décisions rendues ont eu le don d'ajouter du flou à une procédure qui n'était déjà pas simple à comprendre pour le commun des mortels.

Le Conseil constitutionnel a, dans un premier temps, donné raison aux ex-ministres quant à leur première requête. Les Sages ont, en effet, reconnu que les articles 21 et 33 de la Haute Cour de justice, parce qu'ils empêchent tout recours en appel ou en cassation, «sont contraires à la Constitution». Victoire pour Luc Adolphe Tiao et sa troupe.

Mais cette victoire s'estompe aussitôt avec la deuxième décision des Sages qui ont rejeté la requête sur la non-rétroactivité. Un coup dur pour les accusés car la reconnaissance du principe de non-rétroactivité allait rendre caduque toute la procédure judiciaire engagée contre eux. Le justificatif de ce rejet se trouve dans le dernier considérant de la décision rendue : « Considérant que la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 modifiant la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel suite à sa décision n°2015-018/CC du 1er juin 2015 ; qu'en application de l'article 159, alinéa 2, de la Constitution, cette décision jouit de l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable».

Sur ce point, cher Wambi, il faut noter que lorsque le Conseil constitutionnel parle «d'autorité de la chose jugée», il ne fait que rappeler le contrôle a priori qu'il avait exercé lors de la modification de la loi sur la Haute cour de justice sous le Conseil national de la Transition (CNT). A l'époque, la loi avait été, effectivement, déclarée conforme à la Constitution.

Mais cher cousin, le moins que l'on puisse dire est que cette décision des Sages a du mal à passer auprès de certains juristes et des conseils des avocats qui n'y voient qu'une régression car, selon eux, «le Conseil constitutionnel refuse le contrôle a posteriori de la constitutionnalité de la loi querellée».

Pourtant, cher Wambi, en dépit du contrôle a priori exercé dont se prévalent les Sages, un contrôle a posteriori a permis de se rendre compte que l'absence du principe de double degré de juridiction devant la Haute cour de justice était «contraire à la Constitution». Difficile de comprendre ces contorsions juridiques. Pour certaines personnes, Kassoum Kambou et son équipe ont rendu un vrai jugement à la Salomon, à savoir donner raison ici (article 21 et 33) aux anciens membres du gouvernement et donner raison ailleurs au peuple des insurgés. Ce qui a fait dire à ton oncle Salam qui aime persifler que Kassoum Kambou mériterait d'être appelé Salomon Kambou.

Concernant la requête des victimes, les grands juges ont refusé qu'elles soient parties civiles devant la Haute Cour de justice. Cependant, comme le dispose la loi, les victimes pourront, après le procès, exercer, s'il y a lieu, leur droit à des réparations civiles devant les juridictions de droit commun.

Quoiqu'il en soit, cher cousin, depuis que les Sages ont tranché, nombreux sont ceux qui se demandent ce qu'il adviendrait de ce procès des ex-ministres. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il va falloir relire les textes de la Haute Cour de justice pour les conformer à la Constitution avant de renvoyer les accusés à la barre.

Pourtant, cher Wambi, pour certaines personnes, même avec cette mise en conformité, on ne serait pas encore sorti de l'auberge car il se poserait alors un autre problème, celui du caractère impersonnel qu'une loi doit revêtir. L'argument est que toute relecture des textes serait une action qui vise à permettre le procès de personnes bien définies, les anciens ministres. Autant dire que l'imbroglio juridique va perdurer.

De leur côté, cher Wambi, les accusés ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) pour dénoncer la violation des principes du double degré de juridiction et de non-rétroactivité de la loi pénale. Cette saisine a été faite depuis le mois de mars alors que le dossier était devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Les juges communautaires ont déjà demandé à l'Etat burkinabè de déposer ses répliques (conclusions) par devant eux. L'Etat avait demandé un délai supplémentaire d'un mois qui a expiré en fin mai 2017. C'est dire qu'incessamment, les avocats des anciens ministres et ceux de l'Etat burkinabè seront à Abuja pour en découdre lors d'un procès.

Mais en attendant ce dossier, cher Wambi, dans certains milieux, on se demande si la justice sous la forme judiciaire permettrait de réconcilier les filles et fils du Burkina Faso et si elle ne contribuerait pas plutôt à exacerber la division, à ériger une partie du peuple contre une autre. Du coup, il s'en trouve pour prôner l'application de la justice transitionnelle notamment au dossier concernant les membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Laquelle justice transitionnelle pourrait s'inspirer de ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec la Commission Vérité et Réconciliation ou au Rwanda avec les tribunaux gatchatcha.

Pour terminer avec ce dossier, sache, cher cousin, que du côté de la Haute Cour de justice, ça piaffe d'impatience de relancer la machine judiciaire plusieurs fois calée par des ennuis de forme. En effet, de sources dignes de foi, les membres de la Haute Cour se sont réunis hier, jeudi 15 juin 2017. Ils ont pris d'importantes décisions dont les plus emblématiques sont la suspension sine die du procès et l'injonction faite au gouvernement d'introduire en urgence un projet de loi modificative des textes de la Haute Cour de justice pour les conformer à la Constitution.

On apprend ainsi que ce projet de loi pourrait, sinon même serait au menu de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui durera du 20 juin au 04 juillet 2017. Pas de répit donc pour les ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré.

Cher Wambi, je t'invite à présent à feuilleter avec moi le carnet secret de Tipoko l'Intrigante.

- "Pour moi, c'est une autosatisfaction des avocats, il faut simplement espérer que la procédure puisse aller jusqu'au bout. Comme on le dit, « rira bien qui rira le dernier. » Telle a été la réponse de Me Bénéwendé Sankara à la question de notre confère de lefaso.net : "On peut quand même estimer que c'est une victoire d'étape pour l'accusation non ? Elle a eu gain de cause devant le Conseil constitutionnel dont la décision lui est favorable... ".

Mais la grande question que l'on se pose c'est de savoir si, à travers de tels propos, Me Sankara ne joue pas, dans le meilleur des cas, au juge et à la partie et dans le pire, au hors-la-loi.

Membre de la Haute Cour de justice, n'est-il pas astreint, dans ce dossier, de même que tous ses pairs au devoir de réserve dont tout juge se doit de faire preuve ? La question mérite d'être posée car, en l'espace de 72 heures, c'est la deuxième sortie médiatique de l'homme à la barbichette au sujet des décisions du Conseil constitutionnel. Beaucoup n'ont pas manqué de voir dans ces déclarations, un verdict déjà rendu dans le cadre de ce procès et qu'on chercherait à avaliser à travers un simulacre de procès. Déjà que cette cour est au centre d'une controverse, c'est mieux que ces principaux acteurs ne rajoutent pas une couche de discrédit qui pourrait mal faire passer la condamnation attendue.

- Après un premier arrêt de travail de 72 heures dans tous les palais de justice et établissements pénitentiaires sur toute l'étendue du territoire, les syndicats des magistrats observent depuis hier jeudi une autre grève, cette fois-ci, pour une durée illimitée. Un mouvement parti de l'attaque des locaux du Palais de justice de Manga suivie de la séquestration des juges par une partie de la population qui exigeait la libération d'un individu placé sous mandat de dépôt. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que cette grève a du mal à passer au sein d'une bonne partie des justiciables, tant les désagréments qui en découlent sont très nombreux. Sans pour autant chercher à prendre fait et cause pour les hommes en noir, verts de colère face aux violences répétées dont ils sont victimes, il convient de rappeler que dans toute République digne de ce nom, le Palais de justice a valeur de lieu sacré. Et le principe de l'inviolabilité de ce lieu s'impose à tous, quel que soit le ressentiment qu'on puisse nourrir à l'égard de cette institution.

- Depuis le 8 juin dernier, quatorze prévenus comparaissent devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou dans le cadre de l'affaire de détournement de 1,8 milliards de francs CFA à la CBAO/Dakar. Les plaidoiries qui devaient débuter hier jeudi ont été renvoyées à une date ultérieure pour cause de grève des magistrats.

Parmi les inculpés, plusieurs Burkinabè dont Christian Tapsoba dit « Goroko » et Sayouba Zidwemba, plus connu sous le nom de « Will Telecom » dont les comptes respectifs ont été frauduleusement crédités de 100 millions de francs CFA, selon « Dakaractu.com », avec la complicité du cerveau présumé de l'affaire, George Félix Bidi, informaticien de la banque.

Deux autres hommes d'affaires de Ouaga, partenaires dans la gestion d'une boîte de nuit dans la capitale, en charge du blanchiment des fonds illégaux figurent dans le box des accusés de même qu'un orpailleur qui a tenté de recycler le magot par l'achat de lingots d'or, précise notre confrère sénégalais.

- Le 10 juin dernier, Djibril Bassolé a reçu un visiteur pas comme les autres. En effet, ce jour-là, l'ancien ministre burkinabè des Affaires étrangères a reçu à la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA) la visite du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le Tchadien était accompagné d'autres personnalités comme le commissaire à la Paix et à la Sécurité, l'Algérien Smaïla Chergui et la commissaire aux Affaires politiques, la Burkinabè, Minata Samaté.

_ Depuis deux jours, l'affaire fait le buzz sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. C'est l'histoire rocambolesque d'un commerçant fraudeur qui a préféré mettre en péril sa vie et surtout celle d'un douanier au lieu de s'expliquer.

Aux environs du quartier Tanghin, des douaniers en mission ont saisi dans la nuit du 6 au 7 juin 2017 une remorque à la cargaison irrégulière. Les gabelous décident alors de conduire la remorque à leur bureau, en présence du commerçant épinglé. Alors que ces employés conduisaient le véhicule sous la surveillance d'un douanier, lui les suivaient avec son véhicule personnel où avait pris place un autre douanier. C'est à hauteur du barrage de Tanghin que le commerçant, un récidiviste, décide de ne plus collaborer avec les forces de l'ordre. Il a en ce moment lancé à son passager : « bon je ne vais plus aller à la brigade, je vais me tuer et te tuer aussi et ça va finir » avant de précipiter son véhicule dans le barrage. Il avait pris le soin de condamner toutes les portières, retenant prisonnier l'agent des douanes. Dans l'eau, le commerçant a ensuite baissé sa vitre et s'est extirpé de la voiture qui commençait à couler.

Seul et pris au piège, le douanier n'a eu la vie sauve que grâce à une pare-brise brisée par laquelle il s'est extirpé et a regagné la rive par la nage.

Quant à l'auteur de cette tentative d'assassinat, il serait aux dernières nouvelles activement recherché par les forces de l'ordre et une information judiciaire a été ouverte.

- Nestorine Sangaré, l'ancienne ministre de la Promotion de la femme et du Genre, qui s'était faite discrète depuis la chute du gouvernement de Blaise Compaoré en octobre 2014, refait parler d'elle. Cette fois, non pas en politique mais, dans le show-biz. En effet, lors d'un concert religieux le dimanche 4 juin 2017, l'ex-ministre a surpris plus d'un en prestant sur un air de son tout prochain album, intitulé, «Un père fidèle». Sa prestation a été partagée sur les réseaux sociaux et même sur certains sites de médias en ligne. Et de l'avis de certaines personnes qui ont eu le privilège de l'écouter, c'est une œuvre de belle facture. C'est un album de louanges de 10 titres, chanté en mooré et en français pour magnifier le Seigneur. On attend plus donc que la sortie officielle pour déguster les sonorités made by Nestorine.

- Croyez-vous à l'entrepreneuriat féminin dont parlent tant les autorités? Pour sûr c'est une des voies pour l'autonomisation de la femme pour une société plus juste et équitable. Adjara Kafando fait partie de ceux qui partagent cette conviction en s'engageant depuis l'an passé dans l'aviculture. Dans sa ferme, on trouve des coquelets et des pondeuses. D'un millier de têtes l'an passé, le nombre est passé à 2000 cette année. Mais le hic c'est que l'investissement de cette dame, âgée de 31 ans, estimé à 4 millions risque de s'écrouler comme un château de cartes si elle n'a pas un appui d'au moins 1 million et demi de franc CFA pour les aliments et soins vétérinaires. D'ici le 15 septembre prochain, elle pourrait revendre les sujets et rentrer dans ses fonds. Lasse de faire le tour des structures, elle est venue de sa ferme sise à Bassinko pour demander un appui, elle s'est déplacée au Journal en vue de lancer un appel de fonds à l'intention des personnes physiques ou morales contre bien sûr remboursement. Agents de développement au grand cœur, à vos marques !

- Après un premier coup d'essai au BEPC 2016 ou le lycée sport-études du CERESSE (Centre d'éducation et de réinsertion sociale des enfants) a réalisé un taux de succès de 50% contre un taux national de 29,41% dans le cadre du programme «Aider les futurs footballeurs africains dans leur réinsertion sociale en alliant sport et études», l'école a poursuivi cette année sa chevauchée comme nos vaillants Etalons footballeurs avec un taux de succès de 70% contre le taux national réduit à 23%. Ainsi, Zaïdi Compaoré, notre ex-Etalon footballeur confirme à travers son programme jugé d'utilité publique par le MENA, que la passion que les enfants développent de plus en plus pour le football est conciliable avec de bons résultats scolaires, pour un avenir meilleur des footballeurs burkinabè d'aujourd'hui, promoteurs d'entreprises de demain contre le chômage, au profit d'autres jeunes mais aussi et surtout au grand bonheur de la nation burkinabè toute entière.

Surtout que le MENA a signé une dérogation spéciale d'ouverture officielle le 03 mai 2017 par la lettre N° 00287/MENA/SG/DEGP qui, du coup va permettre aux pensionnaires actuels de poursuivre leur cursus du second cycle jusqu'au baccalauréat, contrairement à leurs aînés de 2016 qui étaient dans l'obligation de se réinscrire dans les écoles classiques pour défaut d'agrément.

- Le père de Moussa Boly, le vénérable Béri Boly, de la génération RDA, s'est éteint le jeudi 8 juin 2017 quasi centenaire à Ouagadougou. Il a été inhumé dans son village à Diabo, dans la province du Gourma. Il repose alors désormais près de son épouse qui l'a devancé 50 jours plus tôt.

Tipoko l'Intrigante n'apprend rien d'elle-même, elle n'invente jamais rien. Tipoko l'Intrigante est un non-être. Elle n'est ni bonne en elle-même, ni mauvaise en elle-même. Elle fonctionne par intuition, car "l'intuition c'est la faculté qu'a une femme d'être sûre d'une chose sans en avoir la certitude..."

Ainsi va la vie.

Au revoir.

Ton cousin