Sénégal: Ziguinchor - Mary Teuw Niane satisfait du rythme de réalisation des chantiers de l'Université Assane Seck

Toute la journée de jeudi a été consacrée à la visite d'un laboratoire physique et chimie, d'un bloc pédagogique composé de plusieurs amphithéâtres et salles de cours, des restaurants, d'un centre de recherches et d'essais et d'un espace numérique ouvert (ENO) en plein chantier.

"Beaucoup de progrès sont notés dans le déroulement des chantiers de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Les blocs pédagogiques visités, les restaurants et le laboratoire de physique et chimie sont presque en phase terminale. Nous sommes très satisfait du rythme des travaux", a notamment dit Mary Teuw Niane.

Ziguinchor — Les différents chantiers pédagogiques et sociaux de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ, sud) évoluent selon un rythme "satisfaisant" avec de "nets progrès" a déclaré, vendredi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane.

