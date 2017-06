Sénégal: Le pays va accentuer sa politique de protection des enfants (ministre)

La célébration de la semaine nationale de l'enfant est une occasion "pour prêter une oreille attentive aux enfants et de lever les contraintes et obstacles, tout en identifiant les impacts négatifs sur eux afin trouver des solutions durables à leurs préoccupations" a estimé Mariama Sarr.

Mme Sarr s'exprimait à la cérémonie de lancement de la 27e journée de l'enfant africain et de la 29e semaine nationale de l'enfant, célébrée cette année sur le thème : "L'Agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique : accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances".

"Le Sénégal s'est assigné comme objectif d'accélérer la protection des enfants, l'éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, l'accès à la santé, à l'éducation de qualité et à l'eau, etc.", a soutenu Mariama Sarr.

Mpal (Saint-Louis) — Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Mariama Sarr a indiqué, vendredi à Mpal (Saint-Louis), la volonté du gouvernement d'évaluer la mise en oeuvre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et de s'engager dans la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD).

