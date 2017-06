Congo-Kinshasa: Quel avenir pour nos enfants ?

C'est aussi l'occasion de rappeler aux gouvernants les responsabilités dans la protection des enfants, de prendre de nouveaux engagements pour leur épanouissement et aussi de sensibiliser le public. Les événements doivent être festifs et ludiques, car il est l'essentiel d'associer les plus jeunes à la défense de leurs droits.

De l'Afrique du Sud et sur le continent, des manifestations sont prévues pour célébrer l'enfant africain. La célébration de la mémoire de jeunes victimes de Soweto permet aux organisations agissant pour l'enfance d'organiser un plaidoyer auprès des institutions et des politiques.

Le 16 juin est donc une date qui commémore un souvenir douloureux. Mais, c'est aussi une date qui interpelle les pays et les dirigeants à faire plus en faveur de la jeunesse.

