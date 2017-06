Afrique Centrale: Le Dg de la BAD-région Afrique centrale apelle la RDC à transformer ses opportunités agricoles

La BAD constitue un des partenaires privilégiés de la RDC. Et son portefeuille comprend 38 opérations pour un montant de 1,3 milliard de dollars, répartis dans cinq secteurs principaux, à savoir les infrastructures, l'agriculture, l'environnement, la gouvernance et les secteurs sociaux.

Ainsi, l'approche des parcs agro-industriels est clairement partagée entre le gouvernement et la BAD. Et pour Bukanga-Lonzo, les discussions entre les deux parties ont révélé aussi bien du côté congolais que de la BAD, la volonté de faire de ce projet phare, un projet pilote qui peut être répliqué dans d'autres parties du pays, et même servir d'exemple pour le continent.

Pour lui, il s'est agi à cet effet, d'une mission d'imprégnation, qui a également consisté à dialoguer avec les deux ministres pour passer en revue l'élan de la coopération entre la BAD et la RDC sur le plan de l'agriculture. L'approche est celle de développer les parcs agro-industriels pour lancer l'agriculture sur une base commerciale, en apportant les infrastructures de base et qui permettront au secteur privé de s'impliquer dans ce secteur aussi important que l'agriculture, qui offre ici au Congo près de 80 millions d'hectares des terres arables qui pourront être mis à profit pour la prospérité des populations congolaises.

Le directeur général du bureau régional de développement et de prestation de services pour l'Afrique centrale de la BAD, Ousmane Doré, est en mission de renforcement de la coopération entre son institution et la République démocratique du Congo. Hier jeudi 15 juin, Ousmane Doré a été reçu au ministère de l'Agriculture par le ministre Georges Kazadi, accompagné de son collègue du Développement rural, Justin Bitakwira.

La relance agricole au centre de développement en RDC est au menu des échanges entre M. Ousmane Doré, directeur général du bureau régional de développement et de prestation de services pour l'Afrique centrale de la BAD, et les autorités congolaises.

