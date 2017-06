Congo-Kinshasa: L'Assemblée nationale adopte la loi de finances pour l'exercice 2017

Les divergences apparues ont porté essentiellement sur les recettes additionnelles de 85,1 milliards de francs congolais découlant de l'économie dégagée de la bancarisation et du contrôle des effectifs de la Fonction publique, d'une part ; et d'autre part, de l'inscription du montant de 3 milliards de Fc relatif à la taxe de pollution dans les prévisions budgétaires de 2017.

Pour rappel, à la suite des divergences apparues lors de l'examen et de l'adoption du projet de loi de finances pour l'année 2017 entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il a été mis en place une commission paritaire mixte qui a travaillé d'arrache-pied mercredi 14 juin au Palais du peuple, sous la coprésidence du député Simene wa Simene Samuel, 2ème vice-président de la commission Economique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, et du sénateur Mabi Mulumba Evariste, président de la commission Economique, financière et de la bonne gouvernance du Sénat.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.