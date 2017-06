Madagascar: Affaire Antsakabary - Les policiers incriminés toujours impunis

En attendant, les sinistrés se serrent dans des tentes et s'installent dans les champs et les rizières, d'après des sources officielles

Une dizaine de jours après les faits, une commission mixte d'enquête conduite par le directeur de la police judiciaire auprès du commandement de la gendarmerie nationale, ainsi que le directeur de la sécurité publique dans la province d'Antananarivo, se sont dépêchés avec des enquêteurs dans les cinq villages sinistrés, dont Ambalamanga Akisingny, Ambinanindrano, Antananambo, Ambodifinesy et Ambohitraivo, pour interroger les habitants. Alors que l'audition de la partie civile s'est effectuée en deux jours, celle des quarante-cinq policiers pointés du doigt comme étant les auteurs des exactions n'a pas encore été entamée près de quatre mois plus tard.

Lors du passage à Antsakabary des quarante-cinq policiers venus procéder à l'arrestation des bourreaux de leurs défunts collègues, quatre cent quatre-vingt-sept maisons d'habitations, commerces et hangars à paddy, ont été incendiés. Une femme de soixante-seize ans a péri sous les flammes et des villageois se sont plaints, entre autres, de pillages, de maltraitances et d'extorsion d'aveux.

