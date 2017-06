Madagascar: TELMA - Appui à trois promotions sortantes de la filière MISA

Telma est toujours aux côtés des jeunes talents. L'appui que cette entreprise apporte à la filière Mathématiques, Informatique et Statistique Appliqués (MISA) de l'Université d'Antananarivo est la preuve de son engagement pour l'excellence.

Parrain

En effet, depuis 2015, et en vertu d'une convention passée entre les deux parties, Telma dote la filière MISA d'une connexion Internet par fibre optique, très haut débit. Ce qui donne aux étudiants de cet institut supérieur spécialisé dans le domaine de la technologie numérique, la possibilité de réaliser dans de très bonnes conditions leurs études et recherches.

Par ailleurs, Telma offre des opportunités de projets afin d'aider les étudiants à développer leurs savoir-faire et à révéler leurs potentialités. Hier encore Telma était à l'honneur lors de la sortie de trois promotions de la filière MISA. En effet, Patrick Pisal Hamida l'Administrateur Directeur Général de Telma est le parrain des trois promotions sortantes. Il s'agit en l'occurrence de la deuxième Master « Ilo » et des 2e et 3e promotions de licence « Misandratra » et « Mahitasoa ».

Compétences nationales

Ils étaient en tout 45 nouveaux diplômés, aussi doués les uns autant que les autres à avoir bouclé leurs études et reçu le certificat qui va leur permettre d'entrer dans le marché de l'emploi. «A travers vos réussites, nous pouvons dignement affirmer que nous avons rempli notre mission : celle d'être le partenaire N°1 de l'éducation à Madagascar ». a déclaré Ravaka Rakotoarimanana, Directeur Commercial de Telma, représentant l'ADG Patrick Pisal Hamida.

« Depuis toujours, Telma investit pour l'éducation des jeunes, car nous croyons fermement aux potentiels et au savoir-faire de la jeunesse malgache. C'est en elle que se révèleront les futurs leaders et les décideurs de demain » a-t-elle ajouté. Sur ce point d'ailleurs, Telma figure parmi les entreprises qui ont confiance aux compétences nationales. En effet, une dizaine d'ingénieurs polyvalents, sortants de la MISA, sont actuellement en poste de responsabilité chez Telma. Par ailleurs, 15 étudiants de la filière MISA ont contribué et contribuent toujours à la conception d'un logiciel qui servira à accompagner le développement des activités de TELMA.

En tout cas, l'engagement de Telma pour l'éducation ne se limite pas à la filière MISA. Aujourd'hui, ce sont toutes les universités nationales et plus d'une vingtaine d'écoles et instituts supérieurs qui sont raccordés au Backbone National en Fibre Optique by Telma et bénéficient de l'Internet Très Haut Débit. A noter que Telma a donné des lots à tous les nouveaux diplômés de la MISA dont des Telma Dream avec leurs casques VR pour les majors des 3 promotions.