Ile Maurice: Pamplemousses - Une vieille dame ligotée et cambriolée

Les deux cambrioleurs ont alors fait main basse sur ses bijoux et sur son argent. «Ti éna kas pou mo al kot doker.» Leur coup réussi, ils se sont enfuis. Tout en saignant du nez, Oomawtee s'est libérée de ses liens et s'est réfugiée chez un voisin.

Ils ont comparu en cour de district de Pamplemousses sous une charge provisoire de possession de drogues dangereuses et de vol avec violence tout en étant masqués. La police a objecté à leur remise en liberté et ils ont été reconduits en cellule policière.

Essoufflée en raison d'un problème cardiaque, Oomawtee*, 82 ans, peine à retenir ses larmes en nous racontant sa mésaventure. Elle a perdu ses économies, qui étaient cachées dans un sofa et qui s'élevaient à Rs 12 000, de même que quelques boucles d'oreilles en or. L'habitante de Camp-des-Embrevades à Pamplemousses, a été victime d'un cambriolage jeudi à minuit. La retraitée, qui a été ligotée par les deux voleurs, a été blessée au nez.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.