Ile Maurice: Exportation - Des singes mauriciens transportés dans des conditions «inhumaines»

En 2015, plus de 7 000 singes mauriciens ont été exportés dans différents pays. Parmi eux, les États-Unis, qui sont le plus grand importateur, avec 3 994 singes.

Entassés dans des caisses et transférés comme des marchandises pendant plus de 37 heures. Voilà comment l'organisation non gouvernementale (ONG) anglaise Cruelty Free International décrit, vidéo a l'appui sur sa page Facebook, le transport de singes mauriciens vers des laboratoires de recherche à Chicago. Selon l'ONG, les singes sont destinés au laboratoire Charles River pour des études pré-test clinique toxicologique pour des produits pharmaceutiques, agrochimiquess et chimiques.

