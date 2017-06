Congo-Kinshasa: L'ONU rappelle que l'élection présidentielle doit se tenir au plus vite

« Maintenant, nous sommes en appui. La décision de fixer la date des élections appartient aux Congolais eux-mêmes, en application de l'accord du 31 décembre qui a des dispositions très claires dans ce domaine. Je crois qu'il y a une attente de tous, du Conseil de sécurité et de la communauté internationale pour que ces élections se tiennent au plus vite », a-t-il rappelé.

« Le Conseil de sécurité nous a donné mandat d'appuyer la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre et c'est ce que nous faisons avec beaucoup d'activités dans différents domaines. Il y a les bons offices du représentant spécial, Maman Sidikou. Il y aussi tout ce que nous faisons pour créer les conditions afin que les élections puissent se tenir au mieux. Il y a le travail dans le domaine de la sécurité, le travail en ce qui concerne notamment l'enregistrement des électeurs et nous faisons, dans d'autres domaines, des actions de soutien à la préparation des élections », a déclaré, à RFI, Jean-Pierre Lacroix.

Le Secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, et son équipe, ont rencontré, cette semaine, la classe politique, la société civile et la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Jean-Pierre Lacroix s'est également entretenu avec le président Joseph Kabila.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.