Togo: Ecobank - Résultats mitigés

Ecobank est une banque universelle qui offre des produits et services de la banque de grande clientèle, banque de détail, banque d'investissement et des services monétiques aux gouvernements, aux institutions financières, aux sociétés multinationales, aux organisations internationales.

'Malgré les difficultés macroéconomiques qui persistent, toutes nos activités progressent. Nous accordons la priorité à la discipline des coûts, à un contrôle strict du crédit et à la numérisation de nos services pour améliorer l'expérience client. Nous résolvons de manière proactive la question des prêts hérités, et nous avons récupéré 2 millions de dollars au premier trimestre 2017. J'ai confiance dans le fait que ces progrès se traduiront par de meilleurs résultats du Groupe Ecobank désormais', a déclaré de son côté Ade Ayeyemi, le directeur général.

