Madagascar: Ankazobe - Six-cent millions d'ariary dérobés

La RN 4 connaît, ces derniers temps, des actes de pillage contre des taxis-brousse. « Cette fois-ci, il s'agit, selon notre enquête, d'un acte prémédité par les brigands qui ont visé les six cent millions d'ariary. L'enquête est déjà en cours et nous ne laisserons pas un tel vol impuni », a rapporté une source au sein de la société victime. Elle a tenu à expliquer que l'argent aurait été destiné à acheter des marchandises, dans la capitale, qui seraient ensuite livrées à Antsohihy.

Un acte prémédité. Six cent millions d'ariary d'une grande société ont disparu en quelques secondes, mercredi à Ankazobe. Deux 4×4 transportant un commando de sept individus armés ont barré la route au véhicule des trois convoyeurs de la société pour voler les gros paquets d'argent qui s'y trouvaient. « Ils ont barré la route, puis menotté le chauffeur et ligoté son aide, mais n'ont fait aucun mal au troisième individu assis devant », a expliqué une source au sein de la gendarmerie.

