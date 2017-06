A Madagascar, la protection de la biodiversité et le développement durable sont au cœur de la… Plus »

Dans leur hargne, les députés sont allés jusqu'à dénoncer ce qu'ils considèrent comme « un enrichissement rapide et suspect » des membres du gouvernement. « Nous sommes acculés alors que nous ne gérons même pas de deniers publics. Pourquoi les ministres qui s'en occupent ne sont-ils jamais inquiétés » aurait fulminé un autre député. Seul membre du gouvernement présent, le ministre Andriamiseza a été fortement chahuté. « Osez dire que ce soit normal qu'un ministre, après trois ou six mois en poste, puisse se construire une nouvelle villa et s'acheter un 4×4 V8 », aurait fustigé le même élu.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.