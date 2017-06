Guinée: N'zérékoré - Un homme se suicide avec une grenade

Après l'enquête sur cette affaire la gendarmerie a trouvé non fondé, donc irrecevable de cette plainte. A la même date du 15 juin dans les environs de 17h40 ,Jacque a tenté de se donner la mort à la gendarmerie. C'est ainsi à été empêché et chassé par la gendarmerie sans savoir qu'il avait une grenade de fabrication chinoise. C'est dans optique que l'ancien volontaire a déclenché la grenade et s'est donné la mort devant certains citoyens parmi lesquels il y a eu trois blessés dont un gravement qui a été évacué le même jour à hôpital de la région de N'zerekore » a-t-il expliqué.

Dans la région forestière distant de mille kilomètres de la capitale Conakry Jacques Maomy est âgé de 44 ans marié à de deux femmes et père de six enfants. C'est un ancien volontaire qui a participé à la lutte armée contre les agressions rebelles perpétrées contre la Guinée en 2000. Le 15 juin dernier, il a déclenché une grenade pour se suicider. Le motif évoqué serait dû à sa situation matrimoniale.

