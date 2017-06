Sénégal: Le chiffre d'affaires du Port de Dakar en hausse de 15% en 2016

Autres motifs de satisfaction : la mensualisation et la récupération de la taxe sur les activités financières pour 1, 2 milliard de FCFA, l'encaissement de dividendes DP World pour plus de 2 milliards de FCFA et enfin la dotation initiale de 350 millions de FCFA bloquée à la BSIC en vue de la création de la fondation du PAD.

"Entre 2015 et 2016, poursuit Le Soleil, les recettes d'exploitation ont atteint 2, 7 milliards de FCFA contre 1, 3 milliard lors de l'exercice précédent, soit une hausse en valeur relative de plus de 112%."

Le Soleil note que le PAD a "ainsi pu rembourser des emprunts de l'ordre de près d'une dizaine de milliards de francs CFA et obtenir un résultat net après impôts qui a presque doublé, passant de 883 millions de FCFA en 2015 à plus de 1, 5 milliard de FCFA en 2016".

