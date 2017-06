Sénégal: Port autonome de Dakar - Un chiffre d'affaires en hausse de plus de 15 % en 2016

Le Port autonome de Dakar a réalisé de bonnes performances, lors de l'exercice 2016. Un coup d'œil sur le rapport de gestion et sur ses états financiers permet d'en avoir une idée nette.

En termes de performances économiques, on peut dire que le bateau Port autonome de Dakar (Pad) est arrivé... à bon port en 2016, pour emprunter le jargon maritime. Les états financiers qu'il affiche sont édifiants à ce propos. En effet, à la date du 31 décembre 2016, le Port autonome de Dakar a fait un chiffre d'affaires de 45 milliards de FCfa en hausse de 15% par rapport à l'exercice 2015. Depuis au moins trois ans, cet indicateur est en constante hausse puisqu'il était de 34,72 milliards en 2014 et 40 milliards en 2015. Du coup, le Port de Dakar a vu sa capacité d'autofinancement renforcée. Celle-ci est passée de moins de 2 milliards en 2015 à 5 milliards de FCfa en 2016. C'est ainsi qu'il a pu rembourser des emprunts de l'ordre de près d'une dizaine de milliards de Fcfa et obtenir un résultat net après impôts qui a presque doublé, passant de 883 millions de FCfa en 2015 à plus de 1,5 milliard de FCfa en 2016. Entre 2015 et 2016, les recettes d'exploitation ont atteint 2,7 milliards de FCfa contre 1,3 milliard l'exercice précédent soit une hausse en valeur relative de plus de 112 %.

Autres faits marquants de l'exercice 2016, est l'obtention, par le Port de Dakar, d'un crédit d'impôt pour investissement de 1.147 millions de FCfa, l'apurement quasi intégrale des suspens bancaires anciens, la réalisation de la reconciliataion entre fichier théorique et inventaire physique des immobilisation, la cession d'une partie de ses créances sur les services rattachés à savoir la Liaison maritime Dakar-Gorée et les Phares et balises14 milliards de FCfa moyennant une décote de 15%. Il y a eu aussi la mensualisation et la récupération de la taxe sur les activités financières pour plus de 1,2 milliard de FCfa, l'encaissement de dividendes DP World pour plus de 2 milliards de FCfa et enfin la dotation initiale de 350 millions de FCfa bloquée à Bsic en vue de la création de la fondation du Pad.

Motion de félicitaion au Dg

Par ailleurs, à l'exception du domaine, les principaux segments de l'activité portuaire qui génèrent, à eux seuls, plus de 80% du chiffre d'affaires global ont tous progressé avec 22% pour le trafic conteneurs, 20% pour les marchandises, 10% pour les navires et 9% pour la redevance Isps. Ainsi, on observe la forte évolution du trafic au cours de l'exercice précédent en particulier la tendance haussière du transit sur l'hinterland malien. Ce qui conforte le leadership du Port autonome de Dakar dans ce domaine avec 70 % du trafic conteneurs et 60 % du trafic conventionnel d'une part et d'autre part le relèvement notable des activités du Port de pêche.

La question sécuritaire étant au cœur des préoccupations de tous les ports du monde, le Port autonome de Dakar continue dans sa dynamique de renforcement des dispositifs de sécurité et de sûreté des installations portuaires dans la mise en œuvre du Code Isps. Ce qui lui a valu le satisfécit réitéré de l'Us Coast Guard.

Ces résultats ont été unanimement salués par les membres du Conseil d'administration du Port de Dakar. En effet, réunis le 31 mai dernier pour délibérer sur le rapport de gestion de l'exercice 2016, sur le bilan social et sur les états financiers, les administrateurs ont décerné une motion de félicitation au Directeur général du Port de Dakar, Dr Cheikh Kanté à qui ils ont demandé de poursuivre les efforts et les actions qui ont permis ces résultats probants.

Si les bons indicateurs de 2016 se reproduisent les années à venir, il y a de grandes chances que l'ambition des autorités portuaires de faire du port de Dakar « le port le plus performant de la côte ouest africaine à l'horizon 2023 », tel que affiché dans le Plan stratégique de développement dénommé« Port : horizon 2023 », soit atteinte.