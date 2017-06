Burkina Faso: La GA, assureur «officiel» des Etalons et du championnat national

D'un montant total de 30 millions de francs CFA soit 10 millions de francs CFA par an, ce nouvel accord triennal, fait de la GA l'assureur officiel des Etalons, du championnat national et de la FBF.

Cette qualité d'assureur officiel donne droit selon le Directeur général de la GA, Simon Pierre Gouem, à une enveloppe de 10 millions de francs CFA par an à la FBF et des couvertures en assurance pour 40 personnes (Etalons sénior et staff technique) pour des capitaux garanties de 84 millions de francs CFA par an.

«Acte fort d'union et de confiance renouvelée» selon le colonel Sita Sangaré, président de la FBF pour qui, «sécuriser la vie et la pratique des acteurs du football s'avère nécessaire pour la production du beau jeu, pour plus de football et de spectacle».

En retour, la FBF selon le colonel Sita Sangaré, concèdera à l'assureur, toute la visibilité nécessaire sur chaque match de championnat et sur les prestations des Etalons.