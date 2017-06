Afrique du Nord: « Il faut faire prévaloir le dialogue et éviter l'escalade », souligne le chef de l'Etat

Le Royaume d'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis et l'Egypte, suivis par le Yémen quelques heures plus tard, avaient annoncé lundi 5 juin la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar, en invoquant des questions de sécurité nationale et en accusant Doha de déstabiliser la région et de soutenir des «groupes terroristes».

Préoccupé de l'évolution de la situation, Caïd Essebsi a jugé indispensable de faire prévaloir le dialogue, de prêcher l'apaisement et d'éviter l'escalade.

Il a également estimé judicieux de donner une chance à l'Emir de l'Etat du Koweït pour poursuivre ses initiatives louables visant à désamorcer le conflit.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'Etat a souligné l'impérieuse nécessité de préserver l'esprit de solidarité et de coopération entre les pays du Golfe, de renforcer l'unité de la région et d'immuniser le Conseil de la coopération du Golfe (CCG) qui, a-t-il dit, «constitue le point lumineux dans les expériences d'intégration arabe». «Les circonstances délicates que traverse la région exigent une plus forte cohésion et une plus étroite solidarité entre l'ensemble des pays arabes pour faire face aux défis qui se posent», a affirmé Caïd Essebsi.

Le ministre qatari a rendu hommage au chef de l'Etat pour sa vision judicieuse et son appel au dialogue et à l'entente au service de la région du Golfe et du monde arabe.

D'après le même communiqué, la rencontre a permis de passer en revue l'évolution des relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et l'Etat du Qatar et d'examiner les moyens de les renforcer dans tous les domaines.