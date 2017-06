Cameroun: Questionnement sur la garde d'un enfant de moins de sept ans par le père

Bonsoir, j'ai eu un enfant il ya 4ans. Le monsieur avait reconnu la petite mais il nous abandonné 3 ans.

Après cela et pour se marier je suis allée vivre en Europe et il l a appris .Il menace de me prendre la petite. Svp j aimerais savoir quoi faire et si possible peut-il prendre la petite avant l'âge de 7ans et par mon absence, a t il le droit

La réponse du Cabinet

La loi ne fait aucune différence et accorde les mêmes droits au père et à la mère. Des statistiques montrent cependant que l'enfant est confié majoritairement à la mère. D'autres statistiques indiquent que les femmes consacrent plus de temps que les hommes aux tâches domestiques. La filiation de cet enfant étant établie clairement avec votre ex et l'enfant étant abandonné par vous-même au Cameroun, il est fondé à le récupérer quel que soit l'âge de l'enfant.

Même en cas de procès, Le père obtient la garde de l'enfant lorsque la mère l'a abandonné pour partir avec son nouveau compagnon. La période de l'enfance est une phase pendant laquelle l'être humain est plus vulnérable, car il n'a pas fini de se développer tant physiquement que mentalement. Aussi, l'enfant nécessite une attention et une protection particulières sinon par les deux parents, mais par un, fut-il l'homme.

Le Cameroun, outre les dispositions du code civil et du code pénal s'y rapportant, a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant le 11 janvier 1993. Par cet acte, notre pays a voulu manifester sa volonté politique de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant et de le protéger contre les nombreuses atteintes dont il est victime.

NB: Nos consultations sont gratuites